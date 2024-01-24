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Cumhur İttifakı Büyükçekmece Başkan Adayı Recep Erol A Haber'de! Büyükçekmece için projeleri neler?

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Giriş: 24.01.2024 18:09
Cumhur İttifakı Büyükçekmece Başkan Adayı Recep Erol, 31 Mart Seçimleri'ne giderayak Büyükçekmece sokaklarında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Peki, Erol'un Büyükçekmece için projeleri neler? İşte detaylar...
Büyükçekmece Başkan Adayı Erol A Haber’de!
Büyükçekmece Başkan Adayı Erol A Haber'de!
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