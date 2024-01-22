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Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok’un seçim mesai devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2024 09:11
Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Bşkanı adayı Turgut Altınok AK Parti Yenimahalle teşkilatı ile bir araya geldi. Turgut Altınok, Mansur Yavaş yönetimini eleştirdi, "Ankara'da artık yavaş yıllara son vereceğiz" dedi.
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