26 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok saha çalışmalarına devam etti! Muhtarlar, esnaf ve dernekleri ziyaret etti

Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok saha çalışmalarına devam etti! Muhtarlar, esnaf ve dernekleri ziyaret etti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2024 08:51
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok, Ankara'daki saha çalışmalarına Mamak'ta devam etti. Muhtarlar, dernekler ve esnaf ile buluşan Altınok, Mamak'a 37 kilometrelik metro hattı yapacaklarını söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muhtarlar, esnaf ve dernekleri ziyaret etti
Muhtarlar, esnaf ve dernekleri ziyaret etti
İşte Murat Kurum’un seçim vaatleri
İşte Murat Kurum’un seçim vaatleri
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
Kastamonu Valisi Meftun Dallı’dan A Haber’e açıklamalar
Kastamonu Valisi Meftun Dallı'dan A Haber'e açıklamalar
Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi!
Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi!
CIA Başkanı bölge turunda!
CIA Başkanı bölge turunda!
2000 öncesi ve sonrası emekli maaş tablosu!
2000 öncesi ve sonrası emekli maaş tablosu!
MGK sonrası yazılı açıklama!
MGK sonrası yazılı açıklama!
Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi!
Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi!
CHP’de kriz büyüdü!
CHP'de kriz büyüdü!
Türkiye Yerel Seçimlere gidiyor!
Türkiye Yerel Seçimlere gidiyor!
MSB’den haftalık bilgilendirme toplantısı!
MSB’den haftalık bilgilendirme toplantısı!
Daha Fazla Video Göster