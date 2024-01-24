Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok: Anketlerde Yavaş’tan öndeyiz

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören ve Altındağ'da esnafla buluştu. Turgut Altınok anketlerde önde olduklarını söyledi, kentsel dönüşüm mesajı verdi ve "Başkentin acilen kentsel dönüşüme ihtiyacı var" dedi.

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