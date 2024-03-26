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Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok A Haber'de! Ankara'daki seçim çalışmaları sürecini ve projelerini anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.03.2024 22:06
Güncelleme:26.03.2024 22:08
31 Mart yerel seçimlerine son 4 gün kaldı ve AK Parti adayları çalışmalarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un Ankara için projeleri neler? Altınok, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında seçim sürecine dair açıklamalarda bulundu. Turgut Altınok, “Ankara hizmet istiyor, Ankara bir 5 yıl daha Yavaş'la gitmeyeceğini çok iyi biliyor. Mansur Yavaş Ankara’yı batırdı. 5 yılda Ankara’ya 80 KM metro yapacağız.” dedi.
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