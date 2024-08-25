25 Ağustos 2024, Pazar
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Cumhur İttifakı Ahlat'ta buluşuyor! Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya gelecek! 21 yıl sonra bir ilk: Kabine Ankara dışında...
Türklerin Anadolu'yu ebedi yurt haline getirmesine vesile olan Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümünde Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahlat'ta bir araya gelecek. Diğer yandan tam 21 yıl sonra da Kabine toplantısı Ankara dışında bir ilde toplanacak. İşte kritik toplantının ana gündem maddeleri...