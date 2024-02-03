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Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ'dan İzmirlilere su indirimi müjdesi: Faturalar yarı yarıya düşecek

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Giriş: 03.02.2024 13:09
İzmir'de AK Parti tarafından Cumhur İttifakı'nın adayı olarak gösterilen Hamza Dağ, seçim çalışmalarını sürdürüyor. İzmir'i sokak sokak gezen Hamza Dağ, su faturalarında indirime gideceğini belirterek "Göreve geldiğimizde ilk iş olarak su ücret tarifesinde yüzde 50 oranında indirime giderek faturaları yarı yarıya indireceğiz." dedi.
Hamza Dağ’dan İzmirlilere su indirimi müjdesi
Hamza Dağ'dan İzmirlilere su indirimi müjdesi
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