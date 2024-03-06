Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok anket sonuçlarını "öndeyiz" diyerek duyurdu!

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok katıldığı canlı yayın programında yerel seçim gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Son anket verilerine ilişkin açıklama yapan Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok, "Makamda değil her zaman sokaktayız. Biz her yeri gezip seçmenle görüşüyoruz. Sokağın nabzı Ankara'da çok iyi. İki anket var, birisinde 3 diğerinde 4 puan öndeyiz" ifadelerini kullandı.

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