Cuma namazını Ayasofya'da kılan Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti! Çocuklara oyuncak dağıttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Başkan Erdoğan cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Vatandaşların yanına giderek sohbet eden Başkan Erdoğan'a bir kız çocuğu "Recep Tayyip Dede" diye seslendi. Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından çocuklara oyuncak dağıtıldı. .