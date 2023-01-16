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Çukurova'ya dev lojistik üs

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Giriş: 16.01.2023 08:52
Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda mutlu sona yaklaşıldı. Nisan'da uçuşlar başlayacak. Yani, Ortadoğu hava kargo taşımacılığının toplama istasyonu burası olacak. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat havalimanını gezerek izlenimlerini köşesine taşırken okuyucularına sürpriz bir bilgi paylaştı.
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