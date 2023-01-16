16 Ocak 2023, Pazartesi
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Çukurova'ya dev lojistik üs
Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda mutlu sona yaklaşıldı. Nisan'da uçuşlar başlayacak. Yani, Ortadoğu hava kargo taşımacılığının toplama istasyonu burası olacak. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat havalimanını gezerek izlenimlerini köşesine taşırken okuyucularına sürpriz bir bilgi paylaştı.