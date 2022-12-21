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Çukurova’da semt pazarı tartışması! Çukurova Belediyesi’ne halk pazarı tepkisi

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Giriş: 21.12.2022 09:49
Adana Çukurova'da semt pazarı tartışması yaşanıyor. Çukurova Belediyesi 12 Kasım'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla semt pazarının açılışını yaptı. Ancak o alanda şimdiye kadar pazar kurulamadı. İşte tüm detaylar…
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Çukurova’da semt pazarı tartışması!
Çukurova’da semt pazarı tartışması!
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