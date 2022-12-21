Çukurova’da semt pazarı tartışması! Çukurova Belediyesi’ne halk pazarı tepkisi

Adana Çukurova'da semt pazarı tartışması yaşanıyor. Çukurova Belediyesi 12 Kasım'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla semt pazarının açılışını yaptı. Ancak o alanda şimdiye kadar pazar kurulamadı. İşte tüm detaylar…

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