20 Temmuz 2024, Cumartesi
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Çukurova Havalimanı 10 Ağustos'ta hizmete açılıyor! 8 milyon yolcu kapasitesi! Kurdeleyi Başkan Erdoğan kesecek...
8 milyon yolcuya hizmet verecek ve 3 bin 500 metre piste sahip olan Çukurova Havalimanı 10 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Bölgenin ve ülkenin turizmine güç katacak Çukurova Havalimanı, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştıracak. İşte detaylar...