Çukurambar’daki otelde aday pazarlığı! Ankara’da 90’lı yılları hatırlatan anlar... Çarpıcı açıklamalar: Ankara'daki gizli karargah...

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir otelde görüştü. Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası 6’lı koalisyon yeniden toplandı. Akşener neden gitti? Neden döndü? Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Siyaset Bilimci Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Yücel, "Büyükelçilik bağlantıları olduğunu FETÖ bağlantılı önemli isimlerin bulunduğu ve bu kişilerin Ergenekon ve Balyoz sürecinde tutuklanacak isimlere kadar tespit edildiğini bunları o dönem yargıda hakim olan FETÖ’cülere aktardığını kamuoyuna açıklamıştık. FETÖ temizlendi. Bu karargah şu anda faaliyetine devam ediyor. Şu anda 6’lı masanın bir arada yürümesi gerektiği yönünde bir tazyik uyguluyor. Ankara’da faaliyet yöneten gizli karargah Akşener’e bu krizi çözeceksin 6’lı masa Biden’ın daha Biden’ın koltuğa oturmadan ilan ettiği iktidara ABD’nin ve Avrupa’nın dayatmalarına boyun eğecek bir iktidar planını sekteye uğratmayacaksınız deyip taraflara mesajını iletti. Bu karargah kirli elini stadyumların içine kadar uzattı. Kargaşalık planları tertipliyor." ifadelerini kullandı.

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