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Cudi ve Gabar'da günlük 100 bin varil üretime sahip petrol keşfi! Bölgeye ne kazandıracak?

A Haber
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Giriş: 03.05.2023 13:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya mitinginde yeni bir petrol müjdesi verdi. Cudi ve Gabar'da günlük yüz bin varil üretime sahip petrol keşfedildi. Peki petrol keşfi bölgeye ne kazandıracak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve konuğu olan Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka değerlendirdi.
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