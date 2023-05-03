Cudi ve Gabar'da günlük 100 bin varil üretime sahip petrol keşfi! Bölgeye ne kazandıracak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya mitinginde yeni bir petrol müjdesi verdi. Cudi ve Gabar'da günlük yüz bin varil üretime sahip petrol keşfedildi. Peki petrol keşfi bölgeye ne kazandıracak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve konuğu olan Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka değerlendirdi.

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