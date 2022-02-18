18 Şubat 2022, Cuma
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Çözümsüzlük masası!
Muhalefetin "yuvarlak masa'' sı sorun masasına dönüştü. Altı genel başkanın yaptığı toplantının ardından karşılıklı restleşmeler yaşanırken, CHP ve ortakları dış politika, terörle mücadele, sağlık ve en çok eleştirdikleri enerji konusunda bile vizyon ortaya koyamadı.