18 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Çözümsüzlük masası!

Çözümsüzlük masası!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2022 12:19
Muhalefetin "yuvarlak masa'' sı sorun masasına dönüştü. Altı genel başkanın yaptığı toplantının ardından karşılıklı restleşmeler yaşanırken, CHP ve ortakları dış politika, terörle mücadele, sağlık ve en çok eleştirdikleri enerji konusunda bile vizyon ortaya koyamadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çözümsüzlük masası!
Çözümsüzlük masası!
DİAYDER davasında ilk duruşma
DİAYDER davasında ilk duruşma
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Falyalı cinayetinde kullanılan silahlar ele geçirildi
Falyalı cinayetinde kullanılan silahlar ele geçirildi
Sınır hattında kritik gelişme!
Sınır hattında kritik gelişme!
Diyarbakır’da ’Teröre Lanet’ yürüyüşü | 900 gündür evlat nöbeti tutan aileler yürüyüş düzenliyor
Diyarbakır'da 'Teröre Lanet' yürüyüşü | 900 gündür evlat nöbeti tutan aileler yürüyüş düzenliyor
CHP’li başkana flaş çağrı
CHP'li başkana flaş çağrı
Bakan Akar’dan flaş açıklamalar
Bakan Akar'dan flaş açıklamalar
CHP’den HDP’ye fedakarlık mesajı!
CHP’den HDP’ye fedakarlık mesajı!
45 ilde FETÖ operasyonu!
45 ilde FETÖ operasyonu!
Öğrencilere beslenme ve internet müjdesi!
Öğrencilere beslenme ve internet müjdesi!
Erdoğan’a teşekkür mesajları
Erdoğan’a teşekkür mesajları
Daha Fazla Video Göster