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25.09.2019

Coşkun Başbuğ: Erdoğan'ın BM'deki konuşması birilerini rahatsız etti!

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına düzenlenen bombalı saldırı düzenlendi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ hain saldırıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Başbuğ, "Saldırıyla ilgili bir yorum yapmak gerekirse Sayın Erdoğan'ın yaptığı çok sert bir konuşma var. Bana göre şuana kadar Birleşmiş Milletler toplantısında yapılmış en sert konuşma bu. Bu konuşma birçok odağı rahatsız etti. Bana göre İsrail konuşmanın en muhatap ülkesiydi. Bugüne kadar en sert sorgunun yapıldığı ülkeydi. ABD ile sıkı işler içerisinde olduğu ve birçoğunun da  Amerikan yönetimine sızdığı bir yapıydı." dedi.

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