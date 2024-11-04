04 Kasım 2024, Pazartesi
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Çorum'da doğal gaz faciasında 45 dakika detayı! Tanık dehşet dolu dakikaları anlattı
Çorum'da 5 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası Bina sakinlerinden Rafet Kazak dehşet anlarını anlattı. Kazak, evinin oturma odasında televizyon izlerken eşinin kendisine, alt kattan bir ses geldiğini söylediğini belirterek, "Eşim alt kata inip zile basıyor ama kapı açılmıyor. Ses geldiği için doğal gaz vanasını kapatmaya çalışıyor ama gücü yetmiyor. Daha sonra ev sahibinin kızını arayıp, 'Babanız burada, içeriden bir ses geliyor' diyor ancak kimse gelmiyor. 45 dakika ya da 1 saat sonra bu patlama oluyor." şeklinde konuştu.