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Çorum'da doğal gaz faciasında 45 dakika detayı! Tanık dehşet dolu dakikaları anlattı

Çorum'da doğal gaz faciasında 45 dakika detayı! Tanık dehşet dolu dakikaları anlattı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 01:03
Güncelleme:04.11.2024 01:04
Çorum'da 5 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası Bina sakinlerinden Rafet Kazak dehşet anlarını anlattı. Kazak, evinin oturma odasında televizyon izlerken eşinin kendisine, alt kattan bir ses geldiğini söylediğini belirterek, "Eşim alt kata inip zile basıyor ama kapı açılmıyor. Ses geldiği için doğal gaz vanasını kapatmaya çalışıyor ama gücü yetmiyor. Daha sonra ev sahibinin kızını arayıp, 'Babanız burada, içeriden bir ses geliyor' diyor ancak kimse gelmiyor. 45 dakika ya da 1 saat sonra bu patlama oluyor." şeklinde konuştu.
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