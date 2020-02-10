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10.02.2020
Çorum'da CHP'liler yönetime kazan kaldırdı |Video
CHP Çorum il kongresinde bir delege partisini eleştirdi. CHP'nin artık eskisi gibi birleştirici bir güç olmadığını anlatıp il yönetimine sitem etti. Daha sonra mikrofonu alan milletvekili Tufan Köse, kendi delegesini polis çağırıp salondan atmakla tehdit edince diğer partililer milletvekilini alkışlayarak protesto etti.
Önce CHP'li bir delege kürsüde konuşma yaptı. Partisi adına öz eleştiri yaptı.
CHP milletvekili parti delegesinin eleştirisine tahammül edemeyince tehdit etti
Çorum'da CHP'nin il kongresinde gergin anlar yaşandı
Önce CHP'li bir delege kürsüde konuşma yaptı. Partisi adına öz eleştiri yaptı.
Milletvekili Tufan Köse'ye de sitem etti.
Kürsüden indikten sonra CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse mikrofonu aldı. Eleştirilere tahammül edemeyince, kendi delegesini polis çağırıp salondan attırmakla tehdit etti. Bunun üzerine salondaki diğer delegeler alkışla vekili protesto etti.
CHP milletvekili salondaki her partiliden ayrı bir tepki aldı
Gergin geçen CHP Çorum il kongresi sözlü atışmalarla bitti.
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