Çorum’da 5 katlı binada patlama! Uzman isim A Haber'de uyardı

Çorum'da beş katlı binada patlama oldu, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu bildirildi. İş Güvenliği Uzmanı Ogün Şimşek A Haber'de kritik değerlendirmelerde bulundu.

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