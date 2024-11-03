03 Kasım 2024, Pazar
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Çorum’da 5 katlı binada patlama! Uzman isim A Haber'de uyardı

Çorum’da 5 katlı binada patlama! Uzman isim A Haber'de uyardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.11.2024 16:09
Çorum'da beş katlı binada patlama oldu, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu bildirildi. İş Güvenliği Uzmanı Ogün Şimşek A Haber'de kritik değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çorum’da 5 katlı binada patlama!
Çorum’da 5 katlı binada patlama!
AK Parti 22 yıldır iktidarda
AK Parti 22 yıldır iktidarda
ABD’de hangi aday önde?
ABD’de hangi aday önde?
Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği
İran lideri Hamaney’den ABD ve İsrail’e misilleme uyarısı: Yanıtımız ezici olacak
İran lideri Hamaney'den ABD ve İsrail'e misilleme uyarısı: Yanıtımız ezici olacak
Lübnan’da gemi kaptanını kaçırdılar
Lübnan'da gemi kaptanını kaçırdılar
Cadde ve sokaklarda çöp yığını
Cadde ve sokaklarda çöp yığını
Çok kutuplu dünyada Türkiye ve BRICS
Çok kutuplu dünyada “Türkiye ve BRICS”
Peribacalarının süslediği köy: Uçhisar
Peribacalarının süslediği köy: Uçhisar
86 yaşında üniversite okuyor
86 yaşında üniversite okuyor
İş yerini kurşunladılar
İş yerini kurşunladılar
3 milyon 8 bin 247 araç denetlendi
3 milyon 8 bin 247 araç denetlendi
Daha Fazla Video Göster