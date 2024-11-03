Çorum’da 5 katlı binada patlama! Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın A Haber’de

Çorum'da beş katlı binada patlama oldu, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu bildirildi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın A Haber’de son bilgileri paylaştı. Aşgın, "Doğal gaz patlaması öngörülüyor." dedi.

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