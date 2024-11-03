03 Kasım 2024, Pazar
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Çorum’da 5 katlı binada patlama! Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın A Haber’de

Çorum’da 5 katlı binada patlama! Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 16:22
Çorum'da beş katlı binada patlama oldu, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu bildirildi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın A Haber’de son bilgileri paylaştı. Aşgın, "Doğal gaz patlaması öngörülüyor." dedi.
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Çorum Belediye Başkanı A Haber’de
Çorum Belediye Başkanı A Haber'de
Çorum’da 5 katlı binada patlama!
Çorum’da 5 katlı binada patlama!
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