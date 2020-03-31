Corona virüste kimler "süper bulaştırıcı" grubunda? Koronavirüs kulak ve burundan nasıl bulaşıyor? Prof. Dr. Burak Çakır, A Haber'de açıkladı |Video

Koronavirüs (Covid-19) çıktığı ilk andan beri dünyanın kâbusu olmayı sürdürüyor. Vatandaşlar ise bu ölümcül hastalıktan nasıl ve ne şekilde korunabileceğini merak ediyor. Peki, corona virüste kimler "süper bulaştırıcı" grubunda? Koku ve tat alamama virüs belirtisi mi? Koronavirüs ciğerlere inmeden durdurulabilir mi? Covid-19’un gripten farkı ne? Koronavirüs kulak ve burundan nasıl bulaşıyor? Tüm bu soruların yanıtını konunun uzmanı Prof. Dr. Burak Çakır, A Haber canlı yayınında yanıtladı. İşte ayrıntılar…