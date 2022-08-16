16 Ağustos 2022, Salı
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Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu oldu
Bursa’da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammet tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Detayları A Haber ekibinden Elif Uzunoğlu aktardı.