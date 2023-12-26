26 Aralık 2023, Salı
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Çökertilen çetelerin lüks araçları polis arabası oldu! Artık suç örgütünün değil milletin hizmetinde
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 aracın ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, söz konusu araçların mahkeme kararınca emniyete tahsis edildiğini duyurdu.