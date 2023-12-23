Çocukluk çağı depresyonu artıyor! Depresyon ve nedenleri…

Depresyonun ilk belirtileri sanıldığından erken yaşlarda çocuklukta görülebiliyor. Çocukluk çağı depresyonu olarak adlandırılan bu durum tedavi edilmezse ergenlikte devam edebiliyor. Depresyonun önlenmesinde ise ailenin payı büyük.

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