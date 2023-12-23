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Çocukluk çağı depresyonu artıyor! Depresyon ve nedenleri…

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Giriş: 23.12.2023 10:25
Depresyonun ilk belirtileri sanıldığından erken yaşlarda çocuklukta görülebiliyor. Çocukluk çağı depresyonu olarak adlandırılan bu durum tedavi edilmezse ergenlikte devam edebiliyor. Depresyonun önlenmesinde ise ailenin payı büyük.
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Çocukluk çağı depresyonu artıyor!
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