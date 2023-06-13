Çocuklara yaz tatili önerileri! Verimli geçirmenin püf noktaları

Yaz tatili sadece dinlenmek ve eğlenmek için değil aynı zamanda çocukların yeni şeyler öğrenmesi ve kendi potansiyelini keşfetmesi için de büyük bir fırsat. Peki çocuklar yaz tatilini nasıl değerlendirmeli. Öneriler haberimizde…

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