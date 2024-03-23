Çocuklara oruç nasıl anlatılmalı? Ramazan ayı çocuklara için nasıl olmalı?

Ramazan ayında olduğumuz şu günlerde evlerde tatlı bir telaş hakim. Birçok çocuk da manevi değeri yüksek bu ayda anne babasını örnek alarak oruç tutmak isteyebiliyor. Peki, çocuklara oruç nasıl anlatılmalı? A Haber uzmanına sordu. İşte cevaplar…

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