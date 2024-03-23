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Çocuklara oruç nasıl anlatılmalı? Ramazan ayı çocuklara için nasıl olmalı?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 23.03.2024 17:04
Ramazan ayında olduğumuz şu günlerde evlerde tatlı bir telaş hakim. Birçok çocuk da manevi değeri yüksek bu ayda anne babasını örnek alarak oruç tutmak isteyebiliyor. Peki, çocuklara oruç nasıl anlatılmalı? A Haber uzmanına sordu. İşte cevaplar…
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Çocuklara oruç nasıl anlatılmalı?
Çocuklara oruç nasıl anlatılmalı?
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