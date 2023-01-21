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Çocuklar yarıyıl tatilini nasıl geçirmeli? Çocuklara dijital detoks uygulanmalı mı?

A Haber
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Giriş: 21.01.2023 11:08
2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarıyıl tatili başladı. 19 milyona yakın öğrenci karne heyecanı yaşadı.  Peki tatil sürecini çocuklar nasıl geçirmeli? Dijital detoks uygulanmalı mı? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan klinik psikolog Aybeniz Urhan verdi.
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Çocuklar yarıyıl tatilini nasıl geçirmeli?
Çocuklar yarıyıl tatilini nasıl geçirmeli?
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