Çocuklar yarıyıl tatilini nasıl geçirmeli? Çocuklara dijital detoks uygulanmalı mı?

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarıyıl tatili başladı. 19 milyona yakın öğrenci karne heyecanı yaşadı. Peki tatil sürecini çocuklar nasıl geçirmeli? Dijital detoks uygulanmalı mı? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan klinik psikolog Aybeniz Urhan verdi.

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