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Çocuklar deprem travmasını ata binerek üzerinden atmaya çalışıyor

A Haber
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Giriş: 01.03.2023 16:25
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi depremzede çocuklar için atla terapi hizmeti vermeye başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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