Çocuk üzerinden algı operasyonuna girişen muhalefete AK Parti’den tepki: Çaresizlik

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde, kurdele kesimi sırasında bir çocuğun kendisine seslendiğini farkederek yanına çağırdı. Çocuğun söylediği sözleri ''öğretilmiş'' olarak nitelendiren CHP'li isimler algı operasyonuna girişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin oluşturmaya çalıştığı kamuoyuna tepki göstererek, ''Bir çocuğun 'Plansız ve öğretilmeden' sarf ettiği sözler için manipülasyon düğmesine basması, çaresizlik ve acizliktir" dedi.