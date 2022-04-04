Çocuk tesliminde yeni dönem! 90 yıllık icra yolu ile teslim uygulaması bitti

90 yıllık icra yoluyla çocuk teslimi uygulaması son buluyor. Yeni dönem bugün başlıyor. 11 ilde çocuk teslim büroları kuruldu. Böylece çocuğunu görmek isteyen anne ya da baba çocuk teslimi işlemi için icra müdürlüğüne gitmeyecek, teslimler çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlanan özel mekanlarda gerçekleşecek. Detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.

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