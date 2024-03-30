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Çocuk işçiliği ile mücadele! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sahada

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 23:31
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk işçiliğine karşı mücadele vermeye devam ediyor. "Çocuklar güvende" ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 46 bin 754 çocuk tespit edildi. 14 bin 236 aileye destek sağlayan bakanlık, 760 çocuğu devlet korumasına aldı.
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