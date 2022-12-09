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Çocuğa cinsel istismar soruşturması! Takipsizlik kararı veren savcı hakkında HSK inceleme başlattı

A Haber
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Giriş: 09.12.2022 14:19
Güncelleme:09.12.2022 14:20
Son dakika haberi... Türkiye'nin konuştuğu çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin dava süreci ne aşamada? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan detayları aktardı.
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