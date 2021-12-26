Çobanlıktan Bilim İnsanlığına uzanan serüven

O imkansızlıklar içinde bir çocukluk geçirdi. Okuldan kalan zamanlarında çobanlık yaptı. Bu yüzden de notları, ilkokuldayken pek de iyi değildi. Ancak babasının teşvikiyle derslerine asıldı ve dünyanın en başarılı 500 bilim insanından biri oldu. Kimden mi bahsediyoruz? Mühendis, akademisyen, yazar ve bilim insanı Prof. Dr. Zekai Şen’den tabii ki. Sayısız ödül alan Şen’in azim dolu hikayesi geliyor şimdi ekranlarınıza.