14 Ocak 2024, Pazar
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Cizre Hastanesi kapatıldı iddiasına yalanlama! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İddia sahipleri PKK’ya sempati duyanlardır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cizre Devlet Hastanesi'ne çok sayıda ambulansın giriş yaptığı için morg ve hastanenin sivillere kapatıldığı iddiasını yalanladı. Bakan Koca "Sosyal medyadaki iddiaların maksadı devletimizi güçsüz göstermektir. İddiaların sahipleri vatanına ve milletine bağlı olmak yerine terör örgütüne sempati duyanlardır" dedi.