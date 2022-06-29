29 Haziran 2022, Çarşamba
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Çipras'tan Miçotakis'e tepki: Türkiye'nin rolü yükselişte, Yunanistan ise bir piyon
Yunanistan eski Başbakanı Çipras, Türk-Yunan ilişkilerindeki sorunları değerlendirdi. "Türkiye'nin rolü yükselişte, Yunanistan ise bir piyon" diyen Çipras, ilişkilerin bozulmasından Başbakan Miçotakis'i sorumlu tuttu. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.