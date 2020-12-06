Çin'in Kovid-19 aşısıyla ilgili canlı yayınında flaş açıklamalar

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Çin'in Kovid-19 aşısıyla ilgili uzman isimden A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar
Çin menşeili SINOVAC şirketinin ürettiği Covid-19 aşısıyla ilgili soru işaretlerine Prof. Dr. İsmail Balık A Haber canlı yayınında yanıt verdi.
Aşının şu ana kadar 4 bin kişi üzerinde uygulandığını ve herhangi bir yan etki olmadığını ifade eden Prof. Dr. Balık, riskin çok düşün olduğunu aşının etkinliği konusunda ise şirketin yüzde 90 üzerinde etkili olduğu açıklandı. Yalnız henüz bir resmi açıklama yok. Endonezya ve Brezilya kısa süre içerisinde faz 3 çalışmasına katıldıkları bu aşının sonuçlarını duyuracaklarını ifade etti.
AŞIDAN SONRA 2-3 AY DAHA...
Prof. Dr. Balık, "Aşı yapılanların korunmaya devam etmesi gerekiyor. Aşı yapılan kişilerin virüsü başkalarına bulaştırır mı? Ne kadar oranda bulaştırabilir? sorularını yanıtı henüz daha verilmedi. Aşıların yapılmasını salgın hızında önemli ölçüde kırılmasını sağlayacak. Aşı uygulaması başladıktan 2-3 ay daha tedbirlere çok dikkat etmeli maske ve mesafe kurallarına uymalıyız. "