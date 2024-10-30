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Çin’de doğum oranları azaldı! Yaşlı bakım merkezleri sayısı artıyor

Çin’de doğum oranları azaldı! Yaşlı bakım merkezleri sayısı artıyor

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 14:43
Dünyanın en kalabalık ülkelerinden olan Çin'in nüfusu adeta eriyor. Ülkedeki doğum oranlarının azalması sonucu anaokullar kapatıldı, yerine yaşlı bakım merkezleri açıldı.
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Çin’de doğum oranları azaldı!
Çin’de doğum oranları azaldı!
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