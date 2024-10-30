Çin’de doğum oranları azaldı! Yaşlı bakım merkezleri sayısı artıyor

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden olan Çin'in nüfusu adeta eriyor. Ülkedeki doğum oranlarının azalması sonucu anaokullar kapatıldı, yerine yaşlı bakım merkezleri açıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN