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Çin’de altın çılgınlığı! Çin’deki kuyumcularda piyasanın nazı

Çin’de altın çılgınlığı! Çin’deki kuyumcularda piyasanın nazı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.03.2025 13:54
Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimler nedeniyle ülkeler altın rezervlerini artırmaya çalışıyor. En agresif altın alan ülke ise Çin. Geçtiğimiz yıl 44 ton altın satın alan Çin Merkez Bankası, ocak ayında portföyüne yaklaşık 5 ton altın daha ekledi. Çinliler de bireysel tasarrufta altını tercih ediyor. A Haber ekibi ülkedeki kuyumcuları gezdi ve insanlara mikrofon uzattı.
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Çin’de altın çılgınlığı! Çin’deki kuyumcularda piyasanın nazı
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