Cinayet, iftira, kumpas ve vatana ihanet! FETÖ’cüler nasıl yargılandı hangi cezaları aldı?

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ'cülerle ilgili binlerce dava açıldı. On binlerce örgüt mensubu cezalandırıldı. Peki yargılamalarda kimlere ne cezalar verildi? Yargıdan kaçan firari FETÖ’cüler hangi ülkelerde, nasıl şartlar altında yaşıyor? İşte tüm detaylar…

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