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Çin yapımı SİHA’yı Aselsan’ın geliştirdiği lazer silahı vurup düşürdü

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Giriş: 05.05.2021 09:45
Güncelleme:05.05.2021 09:55
Çin yapımı Wing Loong 2 tipi SİHA, ASELSAN yapımı 50 kW güç üreten lazer silahı tarafından vurulup düşürüldü. Bu haberi global bir savunma haberleri sitesi olan ArmyRecognition verdi. Bu gelişmeyi "Dünya savaş tarihinde bir ilk" diye duyurdular. Bu gelişme 2019 yılına damga vururken geçen süreçte Türkiye lazer silahı konusundan attığı adımlarla fark attı. Türkiye'nin lazer silahı alanında yürüttüğü üç ayrı projesi var. Işın Projesi, TÜBİTAK BİLGEM tarafından yürütülüyor. Kara araçları ve gemilere monte edilebilen Armol envantere girdi bile. ASELSAN'ın ürettiği LSS, insansız hava ve deniz araçlarına karşı kullanılacak. ROKETSAN'ın ürettiği ALKA da diğer proje ve o da sürü İHA'lara karşı etkili.
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