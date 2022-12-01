Çin ve Rusya’dan ABD’ye gözdağı

Rusya'dan NATO'ya tehdit gibi bir açıklama geldi. Diğer yandan Çin ve Rus uçakları Japon denizi üzerinde uçtu. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev başkent Moskova'dan ayrıntıları aktardı.

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