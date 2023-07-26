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Çin Dışişleri Bakanı Ankara'da! Başkan Erdoğan kabul edecek

A Haber
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Giriş: 26.07.2023 13:09
Başkan Erdoğan bugün, Çin Dışişleri Bakanını kabul edecek. Görüşmeyle ilgili ayrıntıları A Haber muhabiri Ace Altuğ aktardı.
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