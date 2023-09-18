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Cimin Üzümü’nün hasadı başladı! Üreticiler bağların yolunu tuttu

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 21:04
Erzincan'ın coğrafi işaret belgeli Cimin Üzümü’nün hasadı başladı. Üreticiler hasat için üzüm bağlarının yolunu tuttu. Hasadın ekim ayının sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
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