Çiftlik Bank'ın kurucusu “Tosuncuk” bu akşam İstanbul'a getirilecek! 'Tosuncuk'u neler bekliyor?

Binlerce kişiyi dolandırıp milyonlarca lirayla yurtdışına kaçan ve gıyabında yargılama yürütülen 'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın, Brezilya’da teslim olmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Brezilya makamları Mehmet Aydın'ı Türkiye'ye iade etme kararı aldı. Türkiye'den 3 polisten oluşan özel ekip Brezilya'ya gitti. Mehmet Aydın, akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak. "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın yargı önünde bir hayli terleyecek. Mehmet aydın neyle suçlanacak? Teslim olması cezasını hafifletir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Mehmet Fatih Önsöz değerlendirdi.

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