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Çiftlik Bank vurguncusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın Emniyet'te! Aydın'ın avukatı: Henüz ifade vermedi

A Haber
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Giriş: 04.07.2021 15:45
Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın, 3 yıl süren firarının ardından dün akşam Türkiye'ye getirildi. Mehmet Aydın'ın Emniyet'teki işlemleri devam ediyor. Çiftlik Bank vurguncusu Aydın 4 gün gözaltında kalacak. Aydın'ın avukatı, "Henüz ifade vermedi" açıklamasını yaptı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.
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