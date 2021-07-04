04 Temmuz 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Çiftlik Bank vurguncusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın Emniyet'te! Aydın'ın avukatı: Henüz ifade vermedi
Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın, 3 yıl süren firarının ardından dün akşam Türkiye'ye getirildi. Mehmet Aydın'ın Emniyet'teki işlemleri devam ediyor. Çiftlik Bank vurguncusu Aydın 4 gün gözaltında kalacak. Aydın'ın avukatı, "Henüz ifade vermedi" açıklamasını yaptı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.