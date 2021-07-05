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Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'da kaldığı ev görüntülendi

DHA
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Giriş: 05.07.2021 14:57
Çiftlik Bank üzerinden yaptığı vurgun sonrası yurt dışına kaçan Mehmet Aydın, 3,5 yıl sonra Brezilya'da teslim oldu. Türkiye'ye getirilen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde başlandı. 3,5 yılda neler yaptığı tek tek ifşa edilen (Tosuncuk) Mehmet Aydın'ın Bursa'da yaşadığı ev görüntülendi.
Mehmet Aydın'ın Bursa'da kaldığı ev görüntülendi
Mehmet Aydın'ın Bursa'da kaldığı ev görüntülendi
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