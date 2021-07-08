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Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın 'mağdur' hesabı tutmadı! Eldeki para borcu karşılamıyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2021 11:02
Binlerce insanı dolandırarak Türkiye'den kaçan Tosuncuk lakaplı Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın, dün akşam tutuklandı. Maltepe Cezaevine götürülen Tosuncuk'un '64 milyon liralık mağduriyet' tespitini öğrenince '200 milyonum var, borçlarımı öderim' hesabı yapıp teslim olduğu ortaya çıkmıştı. Dava dosyasındaki verilere göre, Mehmet Aydın'ın eldeki varlıkların toplamı en fazla 70 milyon lira. Ancak mağdur olarak yer alan 3 bin 762 kişinin yanı sıra şikayetçi olmamış binlerce mağdur var.
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