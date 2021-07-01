Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'dan flaş açıklama: En kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım

Çiftlik Bank adı altında dolandırıcılık ağı oluşturarak binlerce vatandaşı dolandıran firari Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın'dan flaş bir açıklama geldi. Aydın, avukatları aracılığıyla paylaştığı videoda, ''Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım" dedi.