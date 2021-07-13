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Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın tutuklandı! Tosuncuk mağdurların parasını ödeyecek mi?

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Giriş: 13.07.2021 15:09
Son dakika haberine göre: Binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçtıktan sonra tutuklanan Mehmet Aydın için hesap günü belirlendi. Savcılıkta "ben de mağdurum" savunmasına sığınan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, 3 bin 762 mağdurun bulunduğu dava kapsamında bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Detayları A Haber Muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
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