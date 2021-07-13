Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın tutuklandı!

Son dakika haberine göre: Binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçtıktan sonra tutuklanan Mehmet Aydın için hesap günü belirlendi. Savcılıkta "ben de mağdurum" savunmasına sığınan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, 3 bin 762 mağdurun bulunduğu dava kapsamında bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Aydın'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.